Os looks dos famosos para o casamento de Bernardo Silva e Inês Tomaz

Craque internacional e modelo casaram, este sábado, numa quinta do Douro.

Bernardo Silva, jogador do Manchester City, e Inês Degener Tomaz casaram este sábado na Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo, em Covas do Douro, com cerca de 250 convidados.





Francisco Trincão, João Cancelo, João Moutinho, João Félix, Margarida Corceiro, Rúben Neves e April Ivy, Fernando Santos, Ricardo Horta, Jorge Mendes, Gonçalo Guedes já estão no local onde vai decorrer a cerimónia.Alguns convidados já começaram a revelar os looks escolhidos para o casamento do craque internacional.O casal está junto há três anos e Inês está grávida de seis meses.