Apanhou mãe com o tio e quer apagar nome do pai do registo de paternidade do irmão

Pediu que o irmão fosse sujeito a “exames hematológicos” que iriam provar que o pai era o tio. Perdeu o caso em tribunal porque a reclamação foi feita fora do prazo.

Apanhou a mãe com o tio na cama e desconfiou que o irmão mais novo podia ser filho dele e não do homem que o registou como pai. Com o decorrer do tempo, provou que tinha razão.