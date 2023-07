Exército dá 300 militares para vigilância de florestas

O Exército vai empenhar mais de 300 militares, em 26 patrulhas, e tem preparados outros meios adicionais para situações complexas, para apoio ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, que desde ontem se encontra no seu nível máximo de mobilização: com quase 13 400 elementos, na maioria bombeiros e GNR.





Segundo adiantou aofonte oficial do Exército, além das patrulhas de prevenção e deteção de incêndios (16 no âmbito de protocolo com o ICNF e outras 10 de acordos com autarquias de norte a sul), o ramo disponibiliza ainda - para coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas - uma equipa em permanência de comando e controlo, seis módulos para rescaldo, três destacamentos de engenharia e equipas de alimentação, alojamento, transportes, recuperação de viaturas e reabastecimento, além de apoio psicológico. Estes militares foram formados ao longo do ano. O Exército destacou ainda 11 pilotos e dois mecânicos para a esquadra 991 (conjunta com Força Aérea e Marinha) que controla os drones de vigilância.