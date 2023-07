Golo português distinguido como o melhor da última jornada do Euro Sub-21

Médio de 18 anos bateu a concorrência do georgiano Zuriko Davitashvili, do inglês Harvey Elliott e do francês Rayan Cherki.

O golo marcado pelo futebolista português João Neves na vitória determinante sobre a Bélgica (2-1), na terça-feira, foi considerado o melhor da terceira e última jornada da primeira fase do Europeu de sub-21, anunciou este domingo a UEFA.

Depois da sua estreia a marcar na terceira internacionalização naquele escalão, o médio do Benfica, de 18 anos, bateu a concorrência do georgiano Zuriko Davitashvili, do inglês Harvey Elliott e do francês Rayan Cherki entre os candidatos à conquista da distinção, cuja votação esteve aberta ao público desde quinta-feira através do sítio oficial do organismo.

Golo de João Neves

Aos 56 minutos do confronto disputado no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, capital da Geórgia, João Neves aproveitou um cruzamento pela esquerda de Fábio Silva, que fletiu num adversário, para inaugurar o marcador com um remate de primeira em zona frontal.

Yorbe Vertessen ainda igualou, aos 65 minutos, mas Portugal assegurou um êxito crucial aos 89, com uma grande penalidade convertida pelo capitão Tiago Dantas, beneficiando também do empate entre Geórgia e Países Baixos (1-1) para rumar aos quartos de final.

Portugal, que terminou no segundo lugar do Grupo A, mede forças este domingo com a Inglaterra, vencedora da 'poule' C e campeã do Europeu de sub-21 em 1982 e 1984, às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Ramaz Shengelia, situado na cidade georgiana de Kutaisi.

O vencedor vai cruzar-se na próxima fase com Israel, que, no sábado, eliminou a anfitriã Geórgia - tinha derrotado o conjunto das 'quinas' na jornada inaugural da primeira fase -, através do desempate por grandes penalidades (4-3), após um 'nulo' no final do prolongamento (0-0).

Além de almejar o acesso às meias-finais do Europeu de sub-21, prova na qual já perdeu as decisões de 1994, 2015 e 2021, Portugal pode consumar, desde já, a quinta presença nos Jogos Olímpicos, depois de Amesterdão1928, Atlanta1996, Atenas2004 e Rio2016.