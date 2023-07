Agressão a PSP leva a carga policial à bastonada nas festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira

Agente foi agredido a soco e teve que ser assistido devido a ferimentos na face.

Uma desordem nas festas do Colete Encarnado obrigou a PSP a uma ação musculada na primeira noite do evento. De acordo com fonte oficial da PSP, na noite de sexta para sábado, o efetivo de serviço em Vila Franca de Xira foi alertado para uma rixa com dezenas de pessoas junto à Tertúlia dos Forcados, mas quando chegaram ao local e tentaram pôr cobro à situação, um dos agentes foi agredido a soco.



O agressor tentou escapar entre a multidão, ao mesmo tempo que a rixa continuava, o que levou a uma ação policial com recurso a bastões. O homem acabou por ser detido e o agente agredido a ser assistido devido a ferimentos na face.