Ministro da Administração Interna contra proposta do PS de descriminalizar drogas

José Luís Carneiro aconselha "a que se não rompa com as soluções que a ordem jurídica nacional oferece em matéria de reação penal e contraordenacional ao consumo de estupefacientes".

Uma nota do gabinete do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a que o CM teve acesso este domingo, discorda do projeto-lei do Partido Socialista que descriminaliza a detenção de droga para consumo independentemente da quantidade e incluindo as drogas sintéticas que tantos problemas têm causado na Madeira e Açores, e aconselha "a que se não rompa com as soluções que a ordem jurídica nacional oferece em matéria de reação penal e contraordenacional ao consumo de estupefacientes, designadamente em matéria de direito probatório".

O pedido do ministro é que não se mexa na lei, uma vez que as "soluções" que esta oferece estão "sedimentadas e articuladas", dando "uma resposta qualificada a tais desafios".



"E tal surge particularmente evidente quanto às novas drogas psicoativas sintéticas, cuja perigosidade é suscetível de ocasionar overdoses fatais, ainda que o seu consumo se reporte a quantidades mínimas", afirma o ministério na carta enviada à ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e ao grupo parlamentar do PS.