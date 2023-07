Jogos para toda a família hoje com o seu Correio da Manhã. Garanta já antes que esgotem

Iniciativa tem-se revelado um verdadeiro sucesso. Este domingo o jogo oferecido é o '4 em Linha'.

Já começou a nova iniciativa do Correio da Manhã, que oferece com a venda do jornal um jogo de tabuleiro. Este domingo o jogo oferecido é o '4 em Linha'.



Nos próximos dias serão também oferecidos o ‘Adivinha Quem É’ e ‘Jogo da Glória’.





A iniciativa tem-se revelado um verdadeiro sucesso, tendo o jornal já esgotado em vários pontos de venda no País.

Como adquirir um jogo?

Depois de adquirir a caderneta que começa a acompanhar o jornal a partir de sábado, dia 24, recorte os selos que estão publicados na penúltima página do CM e complete a coleção. Bastam cinco selos para depois poder levantar o jogo em qualquer ponto de venda.