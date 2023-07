Líder parlamentar do PSD incomodado com críticas anónimas na comunicação social

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, transmitiu aos seus deputados que considera que fazer críticas anónimas na comunicação social sob anonimato é uma “profunda cobardia que só prejudica” o partido.A mensagem foi enviada na sexta-feira, na sequência de uma notícia do ‘Observador’ que dizia que o líder parlamentar teria retirado da agenda um requerimento para ouvir o chefe de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, Diogo Ayres de Campos, demitido pela administração daquele hospital. A razão de ser desta decisão teria sido o facto de a mulher de Miranda Sarmento trabalhar no departamento dirigido por Ayres de Campos.

O líder parlamentar negou esta situação, e na mensagem que enviou à bancada refere que “haja deputados que entendem que não tenho perfil político e que outros seriam melhores líderes, é algo que posso aceitar (...), que o façam nos jornais, a coberto do anonimato, parece-me de uma profunda cobardia que só prejudica o PSD”.