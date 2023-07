Arábia Saudita: Entre a modernidade e a ditadura dos costumes

Mudanças esbarram na tradição e polarizaram os sauditas entre jovens que apoiam a ocidentalização da sociedade e clérigos radicais que acham que o futuro do reino está comprometido.

Mal entra no Toyota Camry branco, que as poeiras do deserto transformaram em castanho manchado, Abdullah Suwailem conecta o Spotify ao automóvel e vai direto a ‘Ween El-Kalam’, um clássico dos Hayajan.