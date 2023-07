Homem morre em queda de ribanceira após despiste em Carnaxide

Alerta foi dado pelas 13h28 e levou à mobilização de 18 operacionais dos bombeiros e INEM.

Um homem com cerca de 60 anos morreu, na tarde deste domingo, num acidente em Carnaxide, Oeiras. A vítima conduzia um automóvel que se despistou na Rua Almirante César Augusto Campos Rodrigues e ‘voou’ por uma ribanceira com cerca de cinco metros.O alerta foi dado pelas 13h28 e levou à mobilização de 18 operacionais dos bombeiros e INEM. O óbito foi declarado no local.A PSP tomou conta da ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente mortal.