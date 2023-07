Jovem descobre que sogra foi a enfermeira que a acompanhou quando nasceu

Casal estava a ver fotografias de quando a jovem era bebé e o noivo reconheceu a mãe numa das imagens.

Kelsey Poll descobriu que a mãe do noivo, Tyler West, foi a enfermeira que a acompanhou ao nascer. A jovem, de 22 anos, estava a mostrar fotografias de quando era bebé ao companheiro, de 23, e este conseguiu reconhecer a progenitora numa das imagens, avança o The Washington Post.



O caso aconteceu no estado do Utah, nos EUA. Tyler West encontrou uma foto, datada de junho de 2001, na qual reconheceu de imediato a progenitora.

"Acho que é a minha mãe! Parece que ela foi tua enfermeira", disse o companheiro de Kelsey.

Os jovens ficaram surpresos e decidiram procurar a certidão de nascimento. Depois de a encontrarem, Tyler disse que aquela letra também era a da mãe dele, Mary Ann West.

"Achei que era muito fixe. Fez-me sentir grata por saber que tinha este laço com a minha nova família", disse Kelsey Poll, citada pelo jornal norte-americano. "Sempre quis ter uma boa relação com os meus futuros pais e isto acabou também por confirmar que quero estar com o Tyler para o resto da minha vida."

Mary Ann West trabalha como enfermeira há cerca de 23 anos. A mulher lembrava-se da mãe de Kelsey, Stacy Poll.

"Lembro-me [da Stacy] porque ela estava muito nervosa com o facto de ter um terceiro filho e com a forma como os seus outros dois filhos pequenos iriam lidar com a situação", disse a profissional de saúde.

Quando todos se voltaram a reencontrar duas décadas depois, Stacy e Mary confessaram que sentiam que já se tinham conhecido antes.

A mãe de Kelsey revelou que se sentia muito grata por toda a ajuda e apoio da enfermeira quando deu à luz. "Ela [A Mary] esteve sempre comigo e disse-me que ia correr tudo bem", contou Stacy.