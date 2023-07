Suécia abre inquérito por homicídio após mãe e filho caírem de ferry no Mar Báltico

Vítimas acabaram por morrer no hospital.

Procuradores suecos investigam a morte de uma mulher polaca e do filho, de sete anos, depois de terem caído de um ferry, no Mar Báltico, que saiu da Suécia com destino à Polónia, como um possível homicídio, avança a Reuters.De acordo com as declarações feitas, esta quinta-feira, pelas autoridades suecas, a criança teria caído da embarcação e a mãe terá saltado para socorrer a criança.As duas vítimas foram resgatas por um helicóptero e levadas para um hospital sueco, mas acabaram por morrer.