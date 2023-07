"Parem!": Avó do jovem de 17 anos morte a tiro pela polícia francesa pede o fim dos motins

Nadia diz que família apenas quer calma.

A avó do rapaz morto pela polícia durante uma operação STOP num subúrbio de Paris disse, este domingo, que queria que os tumultos a nível nacional desencadeados pela morte do jovem terminassem.Nadia disse aos meios de comunicação franceses que os desordeiros estavam a usar a morte de Nahel, de 17 anos, como desculpa para causar estragos e que a família queria calma. "As pessoas que estão a partir coisas, eu digo-lhes: Parem com isso, parem com isso. Estão a fazer isto com o Nahel como pretexto - não, as pessoas deviam parar!", disse Nadia à BFM TV numa entrevista áudio, citada pela Reuters. "Nahel está morto. A minha filha está perdida... já não tem vida", acrescentou.O Ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que os últimos tumultos noturnos tinham sido menos intensos, depois de 45 mil polícias terem sido destacados para o funeral de Nahel, no sábado, no subúrbio parisiense de Nanterre.Desde que Nahel foi baleado, esta terça-feira, os desordeiros incendiaram carros e saquearam lojas, mas também atacaram instituições estatais, como câmaras municipais e esquadras de polícia. A casa do presidente da câmara de L'Hay-les-Roses, perto de Paris, foi atacada enquanto a mulher e os filhos dormiam.