Fã de Taylor Swift dá entrevista disfarçada porque faltou ao trabalho por estar doente

Concerto aconteceu este fim de semana em Cincinnati, nos EUA.

Uma fã da cantora Taylo Swift decidiu faltar ao trabalho na noite do concerto da estrela pop em Cincinnati, EUA, este fim de semana, na esperança de que ninguém a reconhecesse, uma vez que disse no emprego que estava doente e tinha de ficar em casa. Segundo o site Indy100, a fã deu uma entrevista ao canal de notícias local WKRC-TV Local 12 disfarçada."Há aqui dois Swifties [grupo de fãs da cantora] que devem permanecer anónimos porque telefonaram a dizer que estavam doentes para trabalhar", disse a jornalista do WKRC-TV Local 12."O vosso segredo está seguro comigo! Acho que também está seguro com toda a gente aqui", disse a jornalista.