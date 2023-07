Grávidas de baixo risco do Hospital de Santa Maria vão para os privados

Em causa está "a indisponibilidade de prestação de trabalho extraordinário acima das 150 horas anuais".

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a partir deste domingo, recorre ao "mecanismo extraordinário de colaboração com instituições privadas" para "encaminhamentos programados" de grávidas de baixo risco.O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) anunciou, este domingo, que a sala de partos do Hospital de Santa Maria vai estar com algumas limitações no seu funcionamento nos próximos dias, "na sequência da indisponibilidade de prestação de trabalho extraordinário acima das 150 horas anuais assumida por médicos do Departamento e da demissão de chefes de equipada Urgência de Obstetrícia e Ginecologia", sendo necessário "adaptações no volume de grávidas em trabalho de parto encaminhadas de outras instituições"."Por uma questão de previsibilidade para as famílias acompanhadas no CHULN, foi accionado, junto do INEM e em articulação com a Direção Executiva (DE) do SNS, o mecanismo extraordinário de colaboração com instituições privadas, previsto no plano sazonal de verão 'Nascer em segurança no SNS'", lê-se no comunicado.O CHULN quer requalificar a maternidade do Hospital de Santa Maria. O projeto que envolver um investimento de mais de sei milhões de euros, "prevê a construção de 12 novos quartos de parto, dois blocos operatórios e uma sala de observações, num total de cerca de 1000 m2 quadrados de área nova a ser construída. Está também prevista a remodelação e ampliação do internamentode puérperas, a remodelação das instalações para a ecografia obstétrica e a expansão do Serviço de Neonatologia".