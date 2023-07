Australiano usa fórmula matemática para ganhar o jackpot 14 vezes

Probabilidade de uma pessoa ganhar uma grande lotaria são de aproximadamente uma em 14 milhões.





Stefan Mandel, um economista da Romênia, ganhou-a 14 vezes sem infringir a lei. Na década de 1950, o matemático desenvolveu uma fórmula que permitia desvendar cinco dos seis números vencedores. Quatro anos depois de, já com a fórmula aperfeiçoada, Mandel e três amigos, colocaram a descoberta à prova.Na época, pretendia ganhar o segundo prémio, que exigia acertar em apenas cinco números, mas acabou por ganhar o jackpot. Agora com dinheiro, decidiu mudar-se para a Austrália e tentar ganhar novamente a lotaria. Em vez de tentar descobrir o sexto número, Mandel pensou em adquirir o maio número possível de boletins. Para conseguir, começou a procurar investidores. Após algum tempo, conseguiu reunir várias pessoas que jogavam na lotaria por ele, enviavam-lhe os bilhetes e, assim que o vencedor fosse anunciado, Mendel recolhia o prémio e distribuía parte do dinheiro pelos "exército de compradores", como lhes chama o site Lottery Critic.



Stefan Mandel ganhou a lotaria na Austrália 12 vezes, sendo que a cada vitória, o governo implementava leis para tentar travar o matemático. A princípio foi promulgada uma lei que tornava ilegal que um homem comprasse todos os bilhetes de uma lotaria. Mandel recrutou cinco parceiros para comprarem os bilhetes. De seguida foi promulgada outra lei que tornava ilegal que grupos de indivíduos comprassem todos os bilhetes em um sorteio de lotaria. Mais uma vez, Mandel encontrou uma solução ao criar uma empresa de lotaria.



Depois de ter ganho 12 vezes a lotaria, 13 no total, decidiu mudar novamente de país e foi viver para os Estados Unidos da América, um país onde ainda não era ilegal que um jogador monopolizasse o mercado. Mudou-se para Virgínia, onde havia apenas 7,1 milhões de combinações de números na lotaria e os bilhetes eram dos mais baratos do mercado.

Com um dólar por bilhete, ele precisava de cerca de 7,1 milhões de dólares para comprar todas as combinações da lotaria. Mandel conseguiu atrair 2.500 investidores da Austrália, sendo que cada um contribuiu com um dólar. Em 1992, dois anos depois de chegar a Virgínia — quando o prémio da lotaria chegou a 27 milhões de dólares — Mandel e a equipa compraram todos os bilhetes.



"Eu sabia que ganharia um primeiro prémio, seis segundos prêmios, 132 terceiros prémios e milhares de prémios menores", disse ao site Planet Money. O lucro total de Mandel foi 27,50 milhões de euros.