Mais de 73% das pensões abaixo do salário mínimo

Cerca de três em cada quatro reformados da Segurança Social (1,6 milhões) recebiam, o ano passado, uma pensão de velhice inferior ao salário mínimo, ou seja, menos de 705 euros mensais (valor de 2022). No total, contabilizavam-se 2 081 795 pensionistas de velhice, mais cerca de 11 700 face a 2021.Saiba mais no site do Correio da Manhã