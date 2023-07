Cinco distritos com aviso amarelo devido ao calor

Temperaturas máximas vão variar entre os 37 graus.

Os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Beja, Setúbal e Évora estão esta segunda-feira, até às 21h00 sob aviso amarelo devido ao tempo quente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

AS previsões meteorológicas apontam hoje para céu pouco nublado ou limpo, com vento por vezes forte no litoral oeste e terras altas, em especial a partir da tarde. É ainda aguardada uma pequena descida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 37 graus celsius em Évora e em Castelo Branco e os 23 graus em Aveiro.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.