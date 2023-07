Incêndio destrói fábrica de cerâmica em Barcelos

Duas habitações também foram afetadas.

Um incêndio destruiu por completo uma fábrica de cerâmica, na madrugada desta segunda-feira, em Galegos Santa Maria, no concelho de Barcelos.O alerta foi dado às 00h53 e os Bombeiros das corporações de Barcelos e Barcelinhos foram acionadas para o local. Para além da fábrica, as chamas propagaram-se e atingiram duas habitações contíguas.Na sequência do fogo, um bombeiro e um civil sofreram ferimentos considerados ligeiros. A Proteção Civil esteve no local e a GNR tomou conta da ocorrência.