Casa de autarca de origem portuguesa em França atacada e invadida por sete pessoas

Um grupo de sete pessoas invadiu o jardim de um autarca francês, de origem portuguesa, e tentou incendiar o seu carro, na madrugada deste domingo, por voltas da 1h00.Filipe Ferreira Pousos viu o seu veículo oficial ser atingido por um 'cocktail molotov'. De acordo co engenho incendiário foi lançado por cima do portão da casa do presidente da Câmara de La Riche, perto de Tours, em França, por um dos elementos do grupo.O autarca, que garante que o ataque não é pessoal, já tinha sido alvo de ameaças de morte na madrugada desta quinta-feira. Um dia depois, o seu jardim foi apedrejado."É complicado... Não tenho dormido muito... Estou a tentar levar as coisas com calma, mas bem...", afirmou o presidente da Câmara de La Riche citado pelo