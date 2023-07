Ratos invadem tribunal de Montemor-o-Velho e danificam material e cabos

Os primeiros sinais da presença de roedores no Juízo de Comércio de Coimbra, no Tribunal de Montemor-o-Velho, foram detetados há mais de uma semana. Os funcionários foram confrontados com cabos e material de escritório roídos e dejetos nas secretárias e equipamentos.O caso foi logo reportado, diz Helena Oliveira, do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Mas na semana seguinte ainda foram encontrados vestígios.

A Direção-Geral da Administração da Justiça refere que o caso ocorreu durante obras para mudar os contadores de água e que foi “prontamente” contratada uma empresa de desratização.