Adiadas alegações finais do caso das provas plantadas em casa de Rosa Grilo

Defesa de Tânia Reis não abdica do prazo para analisar requerimentos pelos quais não foi notificada.

As alegações finais do caso das provas plantadas na casa de Rosa Grilo, marcadas para esta segunda-feira, foram adiadas para 15 de setembro, às 9h30.A defesa de Tânia Reis não abdica do prazo para analisar requerimentos pelos quais não foi notificada, por lapso do tribunal.