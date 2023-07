Despiste e capotamento de camião de transporte de animais corta circulação na A6. Vacas deambulam pela autoestrada

Viatura pesada ficou tombada e a ocupar as duas faixas, o que condiciona a movimentação no sentido Este-Oeste entre Borba e Estremoz.

Um camião de transporte de animais vivos despistou-se e capotou na manhã desta segunda-feira na A6, causando dois feridos ligeiros.A viatura pesada ficou tombada e a ocupar as duas faixas, o que obrigou a cortar a circulação no sentido Este-Oeste entre Borba e Estremoz.O acidente ocorreu pelas 9h10 e está a mobilizar 17 operacionais dos bombeiros, GNR e Brisa. Vários animais soltaram-se na sequência do despiste e estão a deambular pela autoestrada, não havendo previsão para quando a circulação será retomada.