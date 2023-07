Assaltante furta retroescavadora para assaltar bomba de gasolina em Condeixa-a-Nova

Suspeito terá tentado derrubar a janela de acesso ao interior do escritório para tentar aceder ao cofre.

Um posto de combustível em Condeixa-a-Nova, no sentido Norte/Sul do IC2, foi alvo de uma tentativa de assalto com recurso a uma retroescavadora, esta segunda-feira.O assaltante terá tentado derrubar a janela de acesso ao interior do escritório, com a pá traseira do veículo, para tentar aceder ao cofre.O alerta foi dado às 07h00 por um funcionário do estabelecimento. Ao que oapurou a máquina foi furtada de um estaleiro onde se realizam obras.Apesar da intenção, não houve furto, apenas danos materiais.