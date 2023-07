SEF prende nos Açores ladrão procurado na Alemanha

Harjot Singh, de 22 anos, era alvo de um mandado de captura europeu.

Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, Açores, prenderam um alemão de origem indiana, procurado naquele país por roubo e extorsão.Harjot Singh, de 22 anos, foi identificado e preso ao chegar aos Açores vindo de Toronto, no Canadá, no sábado.Os inspetores do SEF verificaram no sistema Schengen, que liga em rede todas as polícias europeias, que o mesmo era alvo de um mandado de captura europeu.Foi levado para Lisboa de avião, e deve ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa esta segunda-feira.