PSP detém 16 pessoas em operação de combate ao tráfico de droga no Bairro da Cruz Vermelha

Foram apreendidas três armas de fogo, vários tipos de droga e 2.537 euros em notas.

Treze homens e três mulheres foram detidos pela PSP, na passada quarta-feira, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, com especial incidência no Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa, que teve inicio às 05h00.



No total, foram cumpridos 22 mandados de busca domiciliária, em diversas freguesias do concelho de Lisboa, Amadora e Odivelas.

No seguimento da intervenção foram apreendidas três armas de fogo, nomeadamente dois revólveres e uma caçadeira de canos serrados, 1291 doses de haxixe, 914 doses de heroína, 97 doses individuais de cocaína e 2.537 euros em notas, refere a PSP em comunicado.

"Os suspeitos são responsáveis pela gestão de bancas de venda direta ao consumidor, pelo armazenamento e distribuição de estupefacientes nos locais de venda, bem como pelo impacto significativo no sentimento de insegurança provocado nos moradores do bairro", lê-se no comunicado.

Presentes a interrogatório judicial, dos 16 detidos, 14 ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, um ficou com apresentações semanais e o restante com apresentações diárias.