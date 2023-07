Presidente da Câmara de Sátão diz a vítima de assédio sexual para esquecer o caso e praticar desporto

“Deve aprender a lidar com a situação, deixar a psicóloga e encarar os problemas de frente. Vista um fato de treino e faça desporto ao fim do dia”, terá sugerido o presidente da Câmara de Sátão, Alexandre Vaz, à funcionária que foi vítima de assédio sexual por parte de um superior hierárquico - que foi já constituído arguido e que recusou prestar declarações ao Ministério Público.Saiba mais no site do Correio da Manhã