“Dormi pouco”: Casa de autarca português atacada e invadida durante noite violenta em França

Um autarca de origem portuguesa foi uma das vítimas da vaga de violência de rua em França, causada na terça-feira passada pela morte em Nanterre, às mãos da polícia, do jovem Nahel M., de 17 anos. O jardim da casa de Filipe Ferreira-Pousos, presidente da Câmara de La Riche, região de Tours, foi invadido na madrugada de sábado para domingo, noite especialmente violenta durante a qual foram detidos mais de 700 manifestantes violentos.Saiba mais no site do Correio da Manhã