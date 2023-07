Ações da Cofina disparam 40%

As ações da Cofina, grupo que detém ae o, dispararam, esta segunda-feira, quase 40% (fecharam a subir 20%), levando a que o mecanismo de segurança da Bolsa para grandes oscilações no preço de um instrumento financeiro fosse acionado.A subida em flecha registou-se após a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter levantado a suspensão imposta 6.ª feira, quando foi tornado público que Cristiano Ronaldo poderá ser acionista de referência.

A Cofina Media confirmou ter recebido uma oferta de compra, subscrita pelos administradores Ana Dias e Luís Santana, e por Octávio Ribeiro, ex-diretor do, e outros investidores não identificados.