Dois feridos a tiro nas festas da Amadora. Atirador está em fuga

Um jovem de 15 e um homem de 55, este por uma bala perdida, foram atingidos a tiro, segunda-feira à noite, durante um concerto de música das Festas da Amadora, no parque central daquela cidade.

O atirador pôs-se em fuga e está a ser procurado por PSP e Polícia Judiciária.

Segundo apurou o

, tudo começou com agressões físicas envolvendo uma rapariga e a vítima mais jovem. Vários homens tomaram partido pela rapariga e o rapaz estava com o irmão.

Um dos homens que apoiou a jovem acabou por sacar uma pistola e fazer vários disparos. Um deles atingiu o rapaz de 15 anos na nuca e outro um homem de 55 anos que nada tinha a ver com o caso e foi atingido por uma bala perdida.



As vítimas foram assistidas no local e hospitalizadas sem correrem perigo.



O concerto era de uma banda de tributo aos Coldplay.