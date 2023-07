Câmara de Lisboa entrega 64 casas do Programa Renda Acessível em Entrecampos

Carlos Moedas considera a iniciativa um "momento muito importante para a cidade".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, entregou esta terça-feira as chaves de 64 casas, em Entrecampos, no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pelo município, considerando a iniciativa um "momento muito importante para a cidade".

Carlos Moedas salientou que esta terça-feira foi ultrapassada a marca das 1.200 habitações entregues neste mandato.

As habitações agora disponibilizadas, num total de 64 e com tipologias entre o T0 e o T3, localizam-se num edifício de nove pisos na Rua Projetada à Rua Sanches Coelho, integralmente afeto ao Programa Renda Acessível.

O piso 0, além do núcleo de acesso às habitações, inclui uma zona de estacionamento para bicicletas, áreas técnicas, uma sala multiúsos, uma lavandaria e um espaço comercial, segundo informação da autarquia.

A empreitada insere-se na operação de Loteamento das Forças Armadas, que contempla a construção de 476 habitações para renda acessível, bem como a criação de espaços verdes, comércio de proximidade e equipamentos de apoio às famílias.

Os valores médios da renda acessível cifram-se entre os 306 euros para um apartamento de tipologia T0, 311 euros para T1, 396 para um T2 e 458 euros um T3, de acordo com fonte camarária.

"É na habitação que devemos concentrar os maiores esforços para cumprir três objetivos essenciais -- aumentar a oferta, facilitar o acesso e garantir uma habitação digna a todos os lisboetas - e concretizá-los exige um esforço sem precedentes, como aquele que estamos a realizar", disse também Carlos Moedas num comunicado distribuído pelo município.