Líder evangélico brasileiro acusado de incitar seguidores a matar homossexuais

Ministério Público Federal abriu uma investigação contra André Valadão pelos crimes de homofobia e intolerância.

Num episódio polémico encarado como um ato de intolerância extrema e que provocou indignação no Brasil, o pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoínha, muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, insinuou durante um culto que os seus seguidores deveriam exterminar os homossexuais.



O culto foi realizado em Orlando, nos Estados Unidos, num dos templos da Lagoínha naquele país, com transmissão em direto para o Brasil, o que ampliou fortemente a repercussão às palavras do pastor.

"Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris (o símbolo do movimento LGBT) aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora tá com vocês", disse o líder da Igreja Lagoínha, reforçando: "Não entendeu o que eu disse? Agora, tá com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós."

As declarações de André Valadão, que tem uma presença constante nas redes sociais, provocaram imediatamente uma vaga de repúdio, tanto no mundo virtual como no real, e, por isso, o Ministério Público Federal (MPF) decidiu instaurar uma investigação contra o pastor evangélico para apurar o crime de homofobia e intolerância, entre outros.



O senador Fábio Contarato e a deputada federal Érica Wilton, ligados a movimentos de defesa dos direitos de homossexuais e duas das primeiras vozes a repudiarem as declarações de Valadão, protestaram vivamente contra o pastor e anunciaram que vão tomar medidas judiciais por, entre outros, incitamento ao crime.

Face a forte repercussão negativa do discurso inflamado durante o culto com transmissão internacional, André Valadão veio a público garantir que as suas palavras foram mal interpretadas e que em momento algum incitou os seus seguidores a matarem homossexuais.Valadão afirmou que as suas palavras "nunca foram sobre matar pessoas, Deus nos livre deste terrível pecado, violência ou discriminação", e sim sobre uma mudança de comportamento e a liberdade de se viver de acordo com aquilo em que se crê.