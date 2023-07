Eleições na Madeira marcadas para 24 de setembro

Presidente da República fez o anúncio esta terça-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta terça-feira que as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira vão acontecer no dia 24 de setembro.



Nota foi publicada no site da presidência.