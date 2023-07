Jovem britânica apresenta queixa por violação na Praia da Rocha

Agressão terá ocorrido junto à zona do passadiço, no areal desta praia.

Uma jovem britânica, na casa dos 20 anos, terá sido vítima de violação, na madrugada desta quarta-feira, na Praia da Rocha, em Portimão.A alegada vítima apresentou denúncia, cerca das 5h00 da manhã, no posto de turismo da PSP, próximo da Praia da Rocha. A agressão terá ocorrido junto à zona do passadiço, no areal desta praia.Segundo confirmou ojunto de fonte do Comando Distrital de Faro da PSP, o agressor ainda não foi identificado.O caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária.