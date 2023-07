Incêndio deflagra em café em Sacavém

Fogo começou no exaustor da cozinha e as chamas foram combatidas por nove operacionais.

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta quarta-feira, num café da Quinta do Mocho, em Sacavém. O fogo começou no exaustor da cozinha. Ninguém ficou ferido.



As chamas foram combatidas por nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sacavém. A PSP também foi mobilizada para o local.