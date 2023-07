Ferido grave em incêndio numa habitação em Beja

Um bombeiro também teve de ser transportado para o hospital devido a má disposição.

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, numa habitação perto de Nossa Senhora das Neves, em Beja. Um dos moradores, um homem com cerca de 70 anos, ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital de Beja. Também um bombeiro teve de ser transportado para o hospital devido a uma má disposição.O incêndio deflagrou por volta das 9h20 e pelas 10h15 já estava extinto. No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja apoiados por cinco viaturas.As causas do incêndio estão a ser apuradas.