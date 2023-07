"Não dizem respeito ao objeto de análise": Relatora explica omissão das Polémicas no Ministério das Infraestruturas

Ana Paula Bernardo explicou que o documento tem 75 conclusões.

A relatora da comissão de inquérito à TAP explicou esta quarta-feira que não focou o documento nos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, que envolvem Frederico Pinheiro, por considerar que "são acontecimentos que não dizem respeito ao objeto da TAP".



Além desse também a intervenção do SIS e a reunião da ex-CEO da TAP com deputados do PS não "fazem parte do objeto de análise" do relatório.





Ana Paula Bernardo, que explicou que o documento tinha 75 conclusões, afirmou também que a indemnização indevidamente paga à ex-administradora Alexandra Reis é o único caso deste tipo enquanto empresa pública desde 2020, "ao contrário do que alguns pretenderam fazer passar".

"Sob a tutela pública - e contrariamente ao que alguns pretenderam fazer passar -- [...] estas situações não foram confirmadas, o único caso na tutela pública da empresa pública TAP apurado foi o [da indemnização] de Alexandra Reis e é uma situação que já se encontra corrigida", afirmou a socialista Ana Paula Bernardo, relatora da comissão de inquérito à companhia aérea, em conferência de imprensa do relatório preliminar, entregue no final da noite de terça-feira.

Durante as audições da comissão de inquérito, vários deputados inquiriram diversos depoentes sobre o eventual conhecimento de mais casos semelhantes ao da ex-administradora, que saiu da companhia com uma indemnização de 500.000 euros, à qual não tinha direito no âmbito do Estatuto do Gestor Público.

Ana Paula Bernardo apontou esta como uma das grandes conclusões que se podem extrair de todos os depoimentos e documentação analisada, embora, referiu, tenha ficado claro que "no passado existiram práticas" que podem ser consideradas como "merecedoras de reparo pelo seu caráter, às vezes discricionários" entre administradores da TAP, mas no "período em que a empresa era privada".