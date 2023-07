Ambulâncias do INEM sem carta verde e comprovativo de seguro automóvel

Uma ambulância SIV de Gondomar esteve, esta segunda-feira, inoperacional entre as 17h45 e as 20h05 por não ter carta verde de seguro.

O Sindicato do Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar garante que há ambulâncias do INEM sem a carta verde e comprovativo do respetivo seguro automóvel."Tivemos a oportunidade de confirmar este fato, tendo inclusive levado ao extremo de, na impossibilidade do INEM conseguir obter só o comprovativo de seguro, a Ambulância SIV de Gondomar esteve (esta segunda-feira) inoperacional entre as 17h45 e as 20h05 por não ter carta verde de seguro. A viatura teve de ser substituída por não dispor desta documentação exigida por lei", revelou aoRui Lázaro, presidente do STEPH."É mais um facto que vem comprovar o desnorte que impera nos dirigentes do INEM, pelo que solicitaremos, de novo, Ministro da Saúde a demissão do conselho diretivo do INEM", revelou o responsável sindical.questionou o INEM sobre esta denúncia mas sem sucesso.