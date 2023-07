"Vi o meu neto baleado no chão e a chorar": Avó de menino de 11 anos alvejado na Moita conta o que se passou

Rapaz estava com o pai no café da avó.

A avó do rapaz de 11 anos baleado na noite desta terça-feira no concelho da Moita conta ao CM que assistiu ao crime e que foi ela quem contactou as autoridades.

Marília, que é dona do café onde o rapaz acabou por ser alvejado, diz que o filho e o neto estavam lá para jantar.

"O meu neto veio de casa para jantar. (...) Ouvi dois tiros quando estava dentro do carro. Saí e fui a correr e lá estava o meu neto baleado no chão a chorar. Chamei a polícia", disse.

Marília revelou ainda que o pai do menino testemunhou tudo.

Um tiroteio ocorrido esta noite de terça-feira no Barreiro deixou uma criança, de 11 anos, e um jovem, de 24, feridos. Os suspeitos ainda não foram identificados.

O caso está sob a alçada da Polícia da Judiciária.