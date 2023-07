Taylor Swift anuncia segundo concerto em Portugal

Cantora vai atuar dia 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz.

A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou, esta quarta-feira, o segundo concerto em Lisboa, no âmbito da digressão "The Eras Tour". Além do dia 24 de maio de 2024, que já estava confirmado, a cantora vai aturar no Estádio da Luz também no dia 25.



A nova data foi anunciada através das redes sociais da artista.

De acordo com a promotora Last Tour, os bilhetes estarão à venda no dia 12 de julho, a partir das 12h00 de Lisboa, e "os fãs podem inscrever-se na página oficial de registo de bilhetes de cada cidade até sexta-feira, 23 de junho, às 23h59 (hora local em Portugal)".

A parte europeia da digressão "The Eras Tour" de Taylor Swift arranca no dia 9 de maio de 2024, em Paris, e termina a 17 de agosto, em Londres.

A cantora deveria ter atuado em Portugal em 2020, mas a pandemia acabou por ditar o cancelamento do espetáculo.