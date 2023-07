Governo permite a creches ter mais crianças por sala

Medida estima acréscimo de 6 mil lugares ainda este ano.

As creches vão poder abrir mais dois lugares em cada sala, anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, indicando que esta é uma das medidas que vai permitir criar cerca de "seis mil lugares" ainda este ano.

Falando no parlamento, durante uma interpelação do BE "sobre a falta de vagas em creches", a ministra Ana Mendes Godinho indicou que assinou na terça-feira uma portaria que cria "a possibilidade de aumentar dois lugares adicionais por cada sala de creche, desde que as salas tenham área suficiente por criança que garanta a qualidade da resposta".

Outra medida anunciada pela governante visa uma "facilitar a reconversão automática de espaços previamente dedicados à área de infância para salas de creche, desde que salvaguardadas naturalmente as questões de segurança e de conforto das crianças, bastando uma comunicação ao Instituto de Segurança Social para o efeito".