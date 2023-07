Dez detidos e 25 toneladas de amêijoa japonesa apreendidas na operação "Golden Clam"

Suspeitos criaram uma extensa rede de fornecedores e clientes. Investigação durou cerca de um ano e meio.

Oito homens e duas mulheres foram detidos por serem suspeitos de frade fiscal no âmbito da operação "Golden Clam" relacionada com a apanha, armazenamento e comércio de amêijoa japonesa, informa a Guarda Nacional Republicana (GNR).A GNR através do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Ação Fiscal (UAF) e a Autoridade Tributária Aduaneira (AT) aprendeeu, durante as diligências, 25 toneladas de amêijoa, nos concelhos de Almada, Alcochete, Montijo, Seixal e Sesimbra.A investigação, que durou cerca de um ano e meio, tornou possível apurar que os suspeitos estavam envolvidos em crimes "de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude sobre mercadorias, fraude contra a segurança social e contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios".Os indivíduos criaram uma extensa rede de fornecedores e clientes, tanto nacionais como internacionais. O objetivo era obter avultadas vantagens monetárias sem que estas fossem comunicadas à AT para efeitos de tributação em sede de IRS, IRC e IVA.Foram descobertas faturas falsas para suportar aquisições de amêijoa japonesa, capturada de forma ilegal.No decorrer da operação foi dado cumprimento a 82 mandados de busca e apreensão, 19 domiciliárias e 63 em armazéns, veículos e embarcações.Foram ainda apreendidos "oito carros de alta cilindrada; três embarcações; uma arma de fogo; uma arma elétrica; 21 munições de diferentes calibres; 95.038 mil euros; 70 volumes de tabaco sem estampilha; uma máquina de contagem de dinheiro; diversa documentação relacionada com o comércio de bivalves; material de apanha e acondicionamento de bivalves; equipamento de mergulho e equipamento informático".Os detidos foram presentes, esta quarta-feira, ao Tribunal Judicial do Montijo para aplicação de medidas de coação.

A operação envolveu um total de 225 operacionais.