Jornada Mundial da Juventude com impacto na economia superior a mil milhões de euros

Apurada estimativa dos gastos atribuíveis à organização do maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco.

A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, na primeira semana de agosto, terá um impacto de 1100 milhões de euros na economia com ganhos que poderão atingir os 564 milhões de euros.



"Para apurar o impacto económico da realização da JMJ na economia nacional, a PwC Portugal, com o apoio técnico do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), desenvolveu um estudo de impacto económico estimado para a organização do encontro em Portugal" foi esta quarta-feira divulgado pela Fundação JMJ.





"Os resultados do estudo, feito por uma entidade independente apontam para um impacto global estimado entre 411 a 564 milhões de Euros, em termos de Valor Acrescentado Bruto, e entre 811 a 1 100 milhões de Euros, em termos de Produção", sublinhou a mesma fonte.





Os dados foram obtidos a partir de "uma metodologia standard (análise input-output), com base nas características da economia portuguesa, informação recolhida pela PwC em fontes públicas, histórico de edições das Jornadas e junto dos organizadores da JMJ Lisboa 2023". AS conclusões permitem "estimar os gastos atribuíveis à organização do maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa".





Na elaboração do resultado foram tidos em conta "os gastos de alojamento, alimentação, comércio, transportes e outras despesas dos participantes, assim como o investimento associado à organização do encontro". O estudo abrangeu os eventos da JMJ entre os dias 1 e 6 de agosto, os Dias nas Dioceses, realizados ao longo do país e que antecedem o encontro em Lisboa, e as estadias adicionais para além dos dias do encontro expectáveis no caso de uma parte dos participantes estrangeiros.





"Os impactos estimados partem de uma base conservadora, ou seja, com atribuição de valores no limite inferior expectável, quanto ao número de participantes, nível da despesa média diária por participante, prolongamento da estadia por parte dos peregrinos estrangeiros e investimento público associado à organização do encontro (montantes comunicados e/ou adjudicados pelos Municípios de Lisboa, Loures e Oeiras e pela Administração Central), o que prenuncia que o impacto real deverá ficar acima do valor apresentado", referiu a Fundação JMJ.





O estudo de impacto económico não contabilizou efeitos tangíveis que deverão decorrer da aceleração dos projetos de regeneração urbana no Parque Tejo e na frente ribeirinha de Concelho de Loures, bem como de outras pequenas intervenções em recintos do encontro, que deverão gerar benefícios a vários níveis.





Também não foram contemplados efeitos intangíveis negativos de curto prazo comuns a qualquer evento de grande dimensão, como a sobrelotação dos serviços públicos e dos estabelecimentos e o congestionamento do tráfego em algumas zonas da cidade, nem outros que deverão produzir efeitos económicos positivos a prazo, como a promoção internacional de Portugal como destino turístico e a valorização da imagem do país.





A JMJ é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa, foi instituída por São João Paulo II, em 1985, e, desde então, tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.





A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019). No dia 27 de janeiro de 2019, na conclusão da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Panamá, foi anunciado que a escolha do Papa Francisco para seguinte edição da Jornada Mundial a Juventude seria Lisboa.