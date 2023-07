"Bem vindo de volta", escreveu o clube no Twitter.

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que o jogador argentino Ángel Di Maria vai voltar a jogar pelas águias 13 anos depois da saída da Luz.

"Bem vindo de volta, Di Maria", escreveu o clube nas redes sociais.

Benfica anuncia o regresso de Di María às águias

"Angel Di María assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica e é reforço para a equipa comandada por Roger Schmidt. O avançado argentino de 35 anos regressa à Luz e vai voltar a envergar o Manto Sagrado", lê-se num comunicado publicado no site das 'águias'.

O extremo, de 35 anos, jogou na última temporada ao serviço dos italianos da Juventus, mas não renovou o vínculo com o emblema de Turim, optando por voltar ao clube que lhe abriu a 'porta' da Europa em 2007 e que representou até 2010.

"Angel Di María assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica e é reforço para a equipa comandada por Roger Schmidt. O avançado argentino de 35 anos regressa à Luz e vai voltar a envergar o Manto Sagrado", lê-se num comunicado publicado no site das 'águias'.

O extremo, de 35 anos, jogou na última temporada ao serviço dos italianos da Juventus, mas não renovou o vínculo com o emblema de Turim, optando por voltar ao clube que lhe abriu a 'porta' da Europa em 2007 e que representou até 2010.



Na Luz, 'Angelito' contabilizou 124 jogos e 15 golos, conquistando o título de campeão em 2009/10 e duas taças da Liga, em 2008/09 e 2009/10, sendo que chegou a ser companheiro de equipa do atual presidente das 'águias', Rui Costa, em 2007/08, a primeira do extremo em Lisboa e a última da carreira do então médio internacional luso.

Seguiram-se cinco anos de ligação ao Real Madrid (190 jogos e 35 golos), uma curta passagem pelo Manchester United (32 jogos e quatro golos), em 2014/15, e sete temporadas no Paris Saint-Germain (295 partidas e 92 golos), entre 2015 e 2022.

Finda a ligação ao PSG, 'El Fideo' assinou um vínculo de apenas uma época com a Juventus, pela qual disputou 40 encontros oficiais e marcou oito golos, tendo mesmo defrontado o Benfica na fase de grupos da última edição da Liga dos Campeões, bem como o Sporting, nos quartos de final da Liga Europa.

O internacional argentino, campeão do mundo em dezembro, no Qatar, é o segundo reforço assegurado pelos 'encarnados' para a temporada 2023/24, depois do médio turco Orkun Kokçü (ex-Feyenoord).