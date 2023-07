Mulher ferida com gravidade num despiste de carro em Águeda

Condutora perdeu o controlo da viatura tendo acabado por colidir, com violência, contra um muro e um poste elétrico.

Uma mulher, de 50 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de quarta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Águeda. A condutora perdeu o controlo da viatura acabando por colidir, com violência, contra um muro e um poste elétrico.

O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário, na EN230, em Raivo. A ambulância de suporte imediato de vida de Águeda também foi mobilizada.

A vítima foi levada, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.