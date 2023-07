Condutora despista-se a estacionar e carro cai de paredão em Leça da Palmeira

Viatura embateu nas rochas da Praia da Boa Nova.

Uma mulher despistou-se, esta tarde, enquanto estacionava o carro na Praia da Boa Nova, em Leça da Palmeira, e a viatura acabou por cair de um paredão abaixo, embatendo em rochas.Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, António Amaral, a condutora, que era a única ocupante do carro saiu ilesa do acidente, não havendo registo de feridos. O comandante informou ainda que o local de estacionamento ficava a um metro de distância do paredão que tinha cerca de dois a três metros de altura.No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, apoiados por três viaturas. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM também esteve no local, com três elementos, e o Serviço de Salvamento Balnear com quarto elementos apoiados por duas viaturas.A Polícia Marítima investiga as causas do acidente.