TAP paga educação a filhos de gestores

A TAP pagou, entre 2016 e 2022, a educação dos filhos de quatro administradores executivos: David Pedrosa, filho do ex-acionista da TAP Humberto Pedrosa; Antonoaldo Neves, ex-presidente executivo; Raffael Quintas Alves, ex-responsável financeiro; e Christine Ourmières-Widener, ex-líder executiva. A TAP pagou-lhes um subsídio de frequência escolar entre 15 mil euros e 36 mil euros por ano.