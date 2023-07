"Pediu-me para lhe fazer justiça depois de morrer": Suspeita de negligência médica leva à morte de jovem de 14 anos

Lara tinha 14 anos. Aparentava estar saudável, apenas com uma alergia na pele, mas uma ida a um hospital francês arrastou-a para a morte. Conta a mãe, Otília dos Anjos, que os médicos não sabiam do que sofria Lara. Deram-lhe vários diagnósticos, um deles de leucemia, mas antes mesmo de chegar o resultado dos exames para verificar se os pais eram compatíveis e possíveis dadores de medula, o hospital avançou para o transplante.Saiba mais no site do Correio da Manhã