PJ investiga violação de jovem britânica na praia da Rocha

Uma jovem britânica, com cerca de 20 anos, apresentou na PSP queixa por ter sido violada, na madrugada desta quarta-feira, na praia da Rocha, em Portimão. Segundo apurou o, a alegada vítima queixa-se de ter sido atacada sexualmente junto ao passadiço, no areal, durante a madrugada. A Polícia Judiciária de Faro está a investigar o crime sexual.Saiba mais no site do Correio da Manhã