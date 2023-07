Novos créditos para casa com juro acima de 4%

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação superou os 4% pela primeira vez em 11 anos, situando-se em 4,15% em maio, de acordo com o Banco de Portugal (BdP). Entretanto, os reembolsos antecipados de crédito à habitação voltaram a aumentar em maio, passando de 0,67% para 0,81% do stock de empréstimos.Saiba mais no site do Correio da Manhã